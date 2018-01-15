В Минобороны уточнили, где украинские военные получили ранения за минувшие сутки

Двое украинских военнослужащих за минувшие сутки были ранены неподалеку от Каменки и Авдеевки Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

Читайте такжеУ Порошенко назвали сумму убытков от оккупации Донбасса

«Это произошло недалеко от Каменки и Авдеевки. Их оперативно доставили в военные мобильные госпитали. Состояние их здоровья - средней тяжести, им предоставляется вся необходимая врачебная квалифицированная помощь», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики осуществили 6 обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины, ранены двое украинских военнослужащих.