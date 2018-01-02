Сразу два американских разведчика провели полеты над оккупированными РФ территориями Украины

P-8 Poseidon побывал недалеко от аннексированного Крыма, а беспилотный стратегический разведчик RQ-4A Global Hawk прошел над всей линией разграничения в зоне АТО, передает Думская. Поднявшись утром с американской авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, Global Hawk пролетел над всей восточной Европой и на румынской границе вошел в воздушное пространство Украины.

Читайте такжеВ оккупированном Донецке обстреляли беспилотник миссии ОБСЕПройдя от Луганска до Мариуполя на высоте около 17 км, повернул правее в сторону Николаева, после чего проинспектировал военные базы и аэродромы в оккупированном Крыму в районе Севастополя. Далее дошел до Новороссийска, повернул обратно и поздним вечером совершил посадку на родной авиабазе. Миссия продолжалась более 16 часов.

Базовый патрульный Poseidon также стартовал с Сигонеллы, но ограничился подлетом к Севастополю. Полет проходил на высоте 8 тыс. м, после чего также вернулся на Сицилию.