Путин пытается "слить" Донбасс - российский политолог

Путин идет на разнообразные маневры, в том числе и в заявлениях по миротворцам на Донбассе, чтобы, в чем-то уступив, не отдать самого главного - возможности контролировать Украину и блокировать путь ее европейского развития.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

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Он объяснил, означает ли якобы готовность российского президента пустить миротворцев на территорию, контролируемую боевиками, начало "слива" Донбасса РФ.

"Во-первых, никуда еще миротворцев не пустили. Но, в принципе, если честно спросить любого из российской верхушки, тех, кто планировал и осуществлял агрессию против Украины, то они были бы счастливы, если бы им удалась такая комбинация: сдать Донбасс, но получить легитимацию всего мирового сообщества на Крым. Они были бы рады этому", - отметил российский политолог.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что президент РФ Владимир Путин готовит российскую общественность к "сливу" так называемых "ДНР" и "ЛНР".