В МИД РФ заявили, что Россия не допустит перекрытия границы с Донбассом. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью "Коммерсанту".

Он также снова сравнил миссию ООН на Донбассе с "администрацией". По его словам, в России сейчас якобы видят искусственные попытки внедрить "внешнюю администрацию на юго-востоке с перекрытием границы".

"Главной задачей миротворцев должно стать обеспечение безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону внедрения некоей внешней администрации на юго-востоке с перекрытием границы между Донбассом и Россией. Об этом не может быть и речи. Россия никогда этого не допустит", - заявил он.

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Также, по его мнению, Россия "рискует жизнями", если перекроет отрезок границы на Донбассе.

"Могу себе представить, что будет, если отрезать жителей Донбасса от границы поддержки, моральной и гуманитарной, которой сейчас является отрезок нашей границы с Луганской и Донецкой областями. Мы на такой риск пойти не можем", - добавил Карасин.

Как известно, Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои". Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".

Миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назвала российские конвои с так называемой «гуманитарной помощью» весомым доказательством участия Российской Федерации в конфликте на Донбассе.