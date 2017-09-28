На оккупированный Донбасс отправился очередной путинский "гумконвой"

На Донбасс отправилась 69-я колонна МЧС России якобы с гуманитарной помощью для детей. Об этом сообщает МЧС России.

Утверждается, что автомобили якобы везут более 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых – детские продуктовые наборы и медикаменты.

"Колонна проследует к границе на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган», в два пункта назначения – Луганскую и Донецкую области Украины", - сказано в сообщении.

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РФ с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои". Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты. В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».