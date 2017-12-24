За сутки оккупанты 9 раз нарушали режим тишины на Донбассе – пресс-секретарь Минобороны

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции российско-оккупационные войска 9 раз нарушали режим тишины, несмотря на договоренность об установлении перемирия с полуночи 23 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

«В целом, несмотря на достигнутые договоренности о режиме тишины, российско-оккупационные войска хотя и уменьшили свою активность, но не прекратили обстрелы наших опорных пунктов. За прошедшие сутки враг совершил 9 обстрелов наших позиций, все они были прицельными. Ответный огонь ВСУ не открывали, строго соблюдая режим тишины», - сказал он.

По данным Мотузяника, на Луганском направлении боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Первый обстрел украинских позиций в районе Светлодарска начался в 10.45 и длился 2 часа. Противник применял пехотную оружие и огонь БМП. Уже под вечер позиции ВСУ в этом районе были обстреляны из миномета 82 калибра. Тогда по нашим защитникам враг выпустил 3 мины.

Мотузяник добавил, что беспокойно также было в районе Луганского - там обстрел начался в 11.30 и не стихал практически 5:00. Оккупанты выпустили в сторону наших позиций 4 минометных боеприпаса калибром 82 мм, и также этот огонь сопровождали огнем из боевых машин пехоты, зенитной установки и стрелкового оружия, включая снайперское. В дальнейшем в течение дня позиции украинских военных возле Луганского были обстреляны еще трижды, однако минометы на этот раз враг не применял.

Пресс-секретарь Минобороны сообщил, что на Донецком направлении вчера было зафиксировано 2 вражеские провокации.

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«В районе Авдеевки противник полчаса поливал наши позиции из крупнокалиберного пулемета, а в районе Лебединского обстрелял опорный пункт ВСУ из стрелкового оружия. Понимая провокационный характер этих обстрелов наши военные ответный огонь не применяли», - сообщил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

20 декабря в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе было договорено об установлении перемирия с полуночи 23 декабря.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе посол Мартин Сайдик заявил, что участники ТКГ выступили за введение дисциплинарных мер, если стороны будут нарушать "рождественское перемирие" на Донбассе.