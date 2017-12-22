Боевики выпустили более 70 боеприпасов по Пескам - штаб АТО

Контролируемые Россией боевики на Донбассе выпустили более 70 боеприпасов по Пескам в Донецкой области. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00, опубликованном в Facebook.

«Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать режим прекращения огня и вести прицельные обстрелы по позициям Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В частности, враг применяет минометы, тяжелую артиллерию и вооружения танков», - говорится в сообщении.

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В частности, на Луганском направлении противник вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО изо 120-мм минометов, вооружения БМП и танка на подступах к Зайцево.

На Донецком направлении в районе Песков в течение первой половины суток зафиксированы неоднократные обстрелы захватчиками из минометов калибра 120-мм и танков. Российские наемники выпустили возле этого прифронтового села более 70 боеприпасов.

Также значительная огневая напряженность на этом направлении наблюдалась на Приазовье. Здесь оккупанты применили тяжелую 152-мм артиллерию и 120-мм минометы вокруг Лебединского и Водяного.

На других ключевых участках неспокойно было поблизости Авдеевки и Каменки, где российские наемники вели огонь из гранатометов различных видов и стрелкового оружия.

Всего с полуночи российско-террористические войска осуществили 11 прицельных обстрелов позиций сил АТО. В более чем половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность противника.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, двое получили ранения.