Контактная группа объявила режим тишины в зоне АТО с 23 декабря

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ)по урегулированию ситуации на Донбассе объявила очередной режим тишины с полуночи 23 декабря 2017 года. Об этом сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

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Очередной режим прекращения огня, о котором заявила 23 августа Трехсторонняя контактная группа,должен был начать действовать с 25 августа, накануне начала школьного года, и стать постоянным. О первых его нарушение стороны заявили уже через несколько минут после наступления времени перемирия.