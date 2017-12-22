На Донбассе в этом году погибли 85 мирных жителей - ОБСЕ

С начала этого года на Донбассе погибли 85 гражданских лиц, еще 384 получили ранения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«На сегодняшний день, по подтвержденным данным СММ ОБСЕ, в 2017 году погибли 85 человек и 384 получили ранения. В их числе был наш коллега - Джозеф Стоун, погиб 23 апреля в результате взрыва вероятно противотанковой мины», - сообщил он.

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Напомним, ранее миссия ОБСЕ назвала главные "горячие точки" Донбасса последних недель.