На Донбассе в этом году погибли 85 мирных жителей - ОБСЕ
14:48, 22 декабря 2017Война
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Отмечается, что еще 384 человека получили ранения.
СММ ОБСЕ в течение 2017 года зафиксировала почти 400 тыс. нарушений режима прекращения огня / фото УНИАН
С начала этого года на Донбассе погибли 85 гражданских лиц, еще 384 получили ранения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
«На сегодняшний день, по подтвержденным данным СММ ОБСЕ, в 2017 году погибли 85 человек и 384 получили ранения. В их числе был наш коллега - Джозеф Стоун, погиб 23 апреля в результате взрыва вероятно противотанковой мины», - сообщил он.
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Напомним, ранее миссия ОБСЕ назвала главные "горячие точки" Донбасса последних недель.
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