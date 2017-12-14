Миссия ОБСЕ назвала главные "горячие точки" Донбасса последних недель

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за две недели зафиксировали на востоке Украины почти 20 тыс. нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в тематическом отчете миссии по состоянию на 13 декабря, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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"За период с 27 ноября по 10 декабря ситуация с безопасностью на востоке Украины ухудшилась. СММ зафиксировала почти 19700 нарушений режима прекращения огня, что на 25% больше, чем в предыдущие две недели. Подавляющее большинство зафиксированных нарушений режима прекращения огня было сконцентрировано в районе Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт, в районах юго-западнее, южнее и юго-восточнее Светлодарска, в районе Попасной и Первомайска, районах восточнее и северо-восточнее Мариуполя, а также на западной и северной окраинах Горловки", - говорится в отчете.

Также отмечается, что "свободу перемещения наблюдателей СMM ограничивали по обе стороны от линии соприкосновения, особенно вокруг поселка Травневого, куда патрули неоднократно не могли попасть из-за наличия неразорвавшихся мин и боеприпасов, а также на участках вблизи границы с Российской Федерацией, в частности, вокруг Седово (юг Донецкой области), куда вооруженные члены «ДНР» регулярно не пропускают патрули миссии, начиная с апреля 2017 года".

Кроме того, 27 ноября по одному из беспилотных летательных аппаратов СММ был открыт огонь во время полета над неподконтрольным правительству н.п.Долгое.

В отчете отмечается, что по состоянию на 13 декабря в миссии работало 697 наблюдателей (585 мужчин и 112 женщин). Из них - 59 наблюдателей из США, 53 - Великобритании, 40 - Боснии и Герцеговины, 39 - Российской Федерации.