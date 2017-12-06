Вместо вагонов - бачки: журналист показал, что "русский мир" сделал с одним из главных заводов Донбасса (фото)

Стахановский вагоностроительный завод, производивший вагоны на миллиарды гривень, перешел на выпуск мусорных баков. Соответствующие фото опубликовал журналист Денис Казанский в Facebook.

"Когда-то Стахановский вагоностроительный завод считался одним из самых перспективных предприятий Донбасса и входил в число "голубых фишек" на украинской бирже. До войны он выпускал по несколько тысяч вагонов в год на миллиарды гривен. Теперь СВЗ выпускает вместо вагонов мусорные баки", - пишет журналист.

По его словам, завод изготовил "целых 30 контейнеров". А принимать работу даже приехал "мэр" Стаханова Сергей Жевлаков.

Как сообщал УНИАН, ранее появились фотографии с ранее популярными, а сейчас неработающими заведениями в центре оккупированного Донецка.