Вместо вагонов - бачки: журналист показал, что "русский мир" сделал с одним из главных заводов Донбасса (фото)

19:18, 06 декабря 2017
Война
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Когда-то Стахановский вагоностроительный завод считался одним из самых перспективных предприятий Донбасса. До войны он выпускал по несколько тысяч вагонов в год на миллиарды гривень. Теперь СВЗ выпускает вместо вагонов мусорные баки.

Facebook Денис Казанский

Стахановский вагоностроительный завод, производивший вагоны на миллиарды гривень, перешел на выпуск мусорных баков. Соответствующие фото опубликовал журналист Денис Казанский в Facebook.

"Когда-то Стахановский вагоностроительный завод считался одним из самых перспективных предприятий Донбасса и входил в число "голубых фишек" на украинской бирже. До войны он выпускал по несколько тысяч вагонов в год на миллиарды гривен. Теперь СВЗ выпускает вместо вагонов мусорные баки", - пишет журналист.

Facebook Денис Казанский

По его словам, завод изготовил "целых 30 контейнеров". А принимать работу даже приехал "мэр" Стаханова Сергей Жевлаков.

Как сообщал УНИАН, ранее появились фотографии с ранее популярными, а сейчас неработающими заведениями в центре оккупированного Донецка.

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Теги: #заводы на Донбассе#стахановский завод