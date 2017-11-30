В оккупированной Горловке ходят слухи о предстоящей "сдаче города" украинской армии – ИС

В оккупированной Горловке как среди местного населения, так и боевиков «3-й омсбр» циркулируют упорные слухи, что «город будут сдавать ВСУ».

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Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

Отмечается, что так называемое «МГБ ДНР» принимает меры по выявлению «паникёров и распространителей слухов», однако на данный момент – без особых результатов.

По информации ИС, накануне переворота в «ЛНР» среди местных боевиков распространялись слухи о предстоящем якобы «наступлении украинских войск».

Членам НВФ сообщали, что «в ближайшее время укропы попытаются взять позиции у памятника князю Игорю (господствующая высота на северо-восток от Луганска), а им будут помогать некие «заговорщики» из числа местных граждан».