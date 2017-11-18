Боевиков "ЛНР" пугают наступлением ВСУ при поддержке "заговорщиков" – ИС

В Луганске среди боевиков распускают слухи о предстоящем якобы «наступлении украинских войск.

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Как сообщает группа «Информационное сопротивление», в частности, сами оккупанты говорят о том, что «в ближайшее время укропы попытаются взять позиции у памятника князю Игорю (господствующая высота на северо-восток от Луганска), а им будут помогать некие «заговорщики» из числа местных граждан».

«Между тем, для такого гипотетического «наступления» ВСУ необходимо форсировать реку Северский Донец, а от Станицы Луганской, откуда планируется мифическая «атака», отведены тяжелые вооружения. Впрочем, орков-сплетников эти обстоятельства совсем не смущают», – отметили в ИС.