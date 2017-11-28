Боевики готовят диверсии и вооруженные провокации в районе Светлодарской дуги – штаб АТО

Штаб антитеррористической операции заявляет, что получил информацию о подготовке диверсионных и вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск в районе населенных пунктов Доломитное, Травневое, Гладосово (Донецкая область).

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«Вооруженные силы Украины готовы адекватно отреагировать. Ответ будет жестким», - подчеркнули в штабе.

Как сообщал УНИАН, по информации украинской стороны СЦКК, сегодня утром боевики начали обстрелы населенных пунктов Травневое и Гладосово в Донецкой области.