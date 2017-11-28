Боевики обстреливают недавно освобожденные бойцами ВСУ поселки на Донетчине – СЦКК

Сегодня утром боевики начали обстрелы населенных пунктов Травневое и Гладосово в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), размещенном на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

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"Украинская сторона СЦКК сообщает: в нарушение предоставленных гарантий безопасности сегодня утром, 28 ноября 2017 года, НВФ ОРДО начали обстрелы населенных пунктов Травневое и Гладосово (Донецкой области)", - отмечается в сообщении.

Такие действия боевиков, подчеркивает украинская сторона СЦКК, расцениваются как очередная провокация дискредитации подразделений Вооруженных сил Украины в зоне АТО и недопущение наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представителей миссии ООН, которые панировали провести мониторинг гуманитарной ситуации и обстановки относительно нарушений боевиками режима тишины в указанных населенных пунктах .

Также отмечается, что украинская сторона СЦКК осуждает действия НВФ ОРДО по обстрелам населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

"Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - отмечается в собщении