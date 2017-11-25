Замена Плотницкому: обезглавленная "ЛНР" получила своего главаря

Так называемый Народный Совет утвердил и.о главаря "ЛНР" Леонида Пасечника. Об этом сообщает один из ресурсов боевиков.

"Народный Совет" постановляет признать исполняющим обязанности "главы "ЛНР" Пасечника Леонида Ивановича с 25 ноября 2017 года", - сказал "председатель" псевдосовета.

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Как сообщалось, 25 ноября так называемый Народный Совет самопровозглашенной "Луганской народной республики" принял решение о досрочном прекращении полномочий главаря псевдореспублики Игоря Плотницкого.

Как сообщалось, 24 ноября главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья.

23 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.

21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков "ЛНР" Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря "ДНР" Александра Захарченко и ФСБ РФ.