Захват украинцев спецслужбами России является инструментом "гибридной" войны - британский депутат

Захват украинцев российскими спецслужбами и их демонстративное наказание является одним из инструментов так называемой “гибридной” войны против Украины. Об этом заявил британский депутат Роберт Сили, передает Голос Америки.

Читайте такжеВ России суд оставил похищенного украинца Гриба под стражей до 4 января следующего годаДепутат, который кроме политической деятельности исследует нетрадиционные методы войны, которые применяет Россия в последние годы, был одним из участников обсуждения проблемы в Лондоне, где ее представили украинские активисты Аля Шандра и Надежда Волкова.

“Мы еще не смогли донести российскому режиму, что рано или поздно наступит их ответственность, и что их постигнет такая же судьба как Слободана Милошевича, Чарльза Тейлора и других, которые были осуждены за международные преступления”, - сказала Надежда Волкова, юрист Украинского хельсинского союза по правам человека.

Аля Шандра подчеркнула британской аудитории, что из украинских узников пытками выбивают “признания”, а потом используют это в пропагандистской кампании. Задержанных и осужденных показывают в СМИ для убеждения россиян, что это не Россия напала на Украину, а наоборот - агрессия Украины и Запада, якобы, угрожает России.

По крайней мере 56 граждан Украины сейчас заключены Россией за обвинения в подрывной, шпионской или террористической деятельности, говорят украинские активисты.

Среди самых известных примеров: кинорежиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет, журналист Роман Сущенко, которого схватили в Москве в прошлом годк и обвиняют в шпионаже и последний - Павел Гриб, которого похитили в этом году в Беларуси и вывезли в Россию, где обвиняют в причастности к терроризму.

Отдельную большую группу украинских политических заключенных в России составляют несколько десятков представителей крымскотатарской общины Крыма.

Шандра и ее украинская коллега Надежда Волкова призвали Лондон давить на Москву с требованиями освобождения политических заключенных и использовать для этого целевые санкции против российских чиновников, причастных к нарушениям прав человека в случаях нелегально задержанных украинских граждан.

В Лондоне предполагают, что британское законодательство может использовать в этом деле недавно принятые "поправки Магнитского", предусматривающие возможность привлечения к ответственности за нарушения прав человека совершенные где-либо.

В списке предложений британскому парламенту украинские активисты также призывают британских дипломатов из посольства в России посещать судебные слушания в соответствующих ключевых делах.

Шандра сказала в интервью британскому телеканалу SKYNews, что вопрос украинских политических заключенных и проблемы с соблюдением прав человека в России должен был бы нарушить министр иностранных дел Борис Джонсон, который вскоре должен впервые посетить Москву в качестве представителя правительства.

Британский депутат Джон Виттингдейл, председатель Британско-украинской всепартийной парламентской группы, заявил, что позиция Лондона с осуждением российской агрессии в Украине остается неизменной и указал на недавнее выступление премьер-министра Терезы Мэй, где она назвала Россию угрозой мировому порядку.