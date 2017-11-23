СМИ оценили вероятность смены главаря "ЛНР"

На данный момент Кремль склонился на сторону главаря "МВД ЛНР" Игоря Корнета, вернее – его куратора, ФСБ России.

Поэтому Владиславу Суркову, помощнику Путину, с главарем "ЛНР" Игорем Плотницким, вероятнее всего, придется прогнуться. Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на собственные источники.

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"В то же время, скорей всего, менять главаря "ЛНР" не будут – для сохранения общей картины благополучия. Его просто поставят в жесткие рамки, а управление самопровозглашенной "республикой" перейдет в руки блока силовиков РФ. По всей видимости, разборки между двумя лагерями не закончатся так просто. Если в предыдущие годы все наезды команды Суркова на команду российских силовиков удавалось урегулировать более или менее тихо, то на этот раз угомонить вооруженных бунтарей будет непросто", - пояснил источник.

Кроме того, как заметил источник, в соцсетях активно обсуждают последние видео на сайте Плотницкого, подмечая, что из окон кабинета, где происходят события, не видно выпавшего накануне снега, что может говорить о том, что сюжеты были подготовлены заранее.

Как сообщал УНИАН, по словам члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко, 21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, а в противостояние были вовлечены боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Позже Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила о наличии автомобилей военного типа и присутствии вооруженных людей, которые перекрыли часть улицы Коцюбинского в Луганске вокруг здания, где ранее размещалось областное управление МВД Украины.