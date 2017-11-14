Последняя осень: в сети появился список погибших в октябре украинских военных (фото)

Опубликован поименный список павших в октябре на Донбассе защитников Украины. Отмечается, что известно о смерти 13 воинов в результате боевых потерь.

"Самому молодому из погибших воинов было 18 лет, а самому старшему - 61. Ранения различной степени тяжести получили 47 воинов", - пишет на своей странице в Facebook Елена Ксантопулос.

Боевые потери:

1 октября

Сергей "Клемма" Клемешев, 24 года, с. Красноселка Лиманского района Одесской области

16 октября

Николай "Винни Пух" Ларин, 25 лет, с. Хрули Лохвицкого района Полтавской области

Андрей "Палыч" Беспалов, 46 лет, с. Новое Кировоградской области

17 октября

Александр "Механ" Омельчук, 27 лет, с. Большая Боровица Белогорского района Хмельницкой области

Николай "Рудик" Руденко, 33 года, г. Одесса

Михаил "Дед", "Борода" Луговой, 53 года, г. Харьков

23 октября

Юрий Колесник, 23 года, г. Дубровица Ривненской области

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24 октября

Илья Стецун, 19 лет, с. Любомировка Новоушицкого района Хмельницкой области

Антон "Дейл" Синягуб, 24 года, Тарасовка Киевской области

Ярослав "Фестиваль","Яков" Бондарь, 30 лет, с. Литин Винницкой области

Валерий Самофал, 48 лет, с. Лебяжье Чугуевского района Харьковской области

28 октября

Александр Жуков, 31 год, с. Малая Белозерка Васильковского района Запорожской области

31 октября

Гиоргий "Гюрза Два" Саралидзе, г. Тбилиси, Грузия

Как сообщал штаб АТО, вчера боевики обстреливали ВСУ на всех направлениях, двое военных ранены.