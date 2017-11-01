Сутки в АТО: в результате обстрелов боевиков один украинский военный погиб, еще пятеро ранены

В районе проведения АТО враг продолжает нарушать перемирие и применяет вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров, что в очередной раз подтверждает заинтересованность боевиков в эскалации конфликта на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

Читайте также"Группа военных попала в засаду": возле Донецкого аэропорта погиб грузин-доброволец (фото)"Вечером оккупанты почти два часа били из 122-миллиметровой артиллерии, минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов и пулеметов по защитникам Широкино на Приморском направлении. Наши воины отвечали противнику из пехотного вооружения. В результате этого противостояния получили ранения трое украинских военнослужащих", сообщают в пресс-центре.

Также отмечается, что на Луганском направлении российско-оккупационные группировки ночью выпустили 5 мин калибра 120 миллиметров неподалеку Орехово.

По данным пресс-центра, на Донецком направлении под вражеским огнем из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали позиции украинской армии на подступах к Авдеевке, Луганскому и Зайцево.

"В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим тишины. Превосходящим огнем из пехотного вооружения силы АТО 13 раз подавляли активность наемников. В результате боевых действий один украинский воин погиб, еще пятеро получили ранения", - подытожили в пресс-центре.