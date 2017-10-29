Боевики в течение дня 5 раз нарушили режим "тишины" - штаб АТО

С полуночи боевики 5 раз нарушили режим «тишины». В результате боевых действий потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook в сводке по состоянию на 18.00 29 октября.

«С начала суток в районе проведения АТО боевики не прекращали огневые провокации, при этом одиночно применяя минометы. Так, в ночь из 82-миллиметровых минометов оккупанты били по защитникам Старогнатовки, что на Приморском направлении. А под гранатометный огонь попали укрепления сил АТО вблизи Водяного», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на Донецком направлении противник дважды вел огонь из пехотного вооружения на подступах к Пескам.

Из этого же оружия пророссийские наемники обстреляли украинские позиции на Луганском направлении недалеко от Крымского.