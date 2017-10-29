Сутки в АТО: боевики усилили огонь на Донецком направлении, один украинский защитник погиб, двое получили ранения
В конце суток под гранатометным огнем врага оказались гражданские дома мирных жителей окрестностей Авдеевки.
За прошедшие сутки, 28 октября, зафиксировано увеличение обстрелов украинских позиций со стороны боевиков на Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
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"Вечером враг дважды и по несколько часов обстреливал из пехотного вооружения наши опорные пункты в Авдеевской промзоне. Украинские бойцы симметрично и жестко отвечали противнику. Во время этого противостояния около 21 часа погиб один военнослужащий сил АТО", – говорится в заявлении.
В конце суток под гранатометным огнем врага оказались гражданские дома мирных жителей окрестностей Авдеевки.
Кроме того, вечером боевики из крупнокалиберных пулеметов били в районе Опытного, Песков и Зайцевого.
На Приморском направлении днем оккупанты выпустили более 20 мин калибра 82 миллиметра по жилищному сектору поселка Водяное.
После 18 часов под пулеметным огнем наемников оказались позиции украинской армии у Старогнатовки и Широкиного.
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. В ответ военнослужащие Вооруженных сил Украины 13 раз применяли пехотное вооружение на поражение врага.
В результате боевых действий один украинский воин погиб, еще двое получили ранения.