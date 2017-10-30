Боевики перебросили в район Докучаевска новую тактическую группу – ИС

По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», в район Докучаевска противник перебросил новую тактическую группу, что сразу сказалось на активизации обстрелов с его стороны (как севернее данного н.п., так и южнее - на отвалах).

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Кроме того, в данном районе фиксируется смена позиций бронетехники оккупантов на Старой Колонии - фиксировалось перемещение 2-х БМП-1 в посадках.

На Соколе (проездом в северную часть Докучаевска) фиксировались 3 грузовика с боеприпасами и 1 КамАЗ с живой силой.