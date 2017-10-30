Боевики перебросили в район Докучаевска новую тактическую группу – ИС
20:01, 30 октября 2017Война
755 0
На проезде в северную часть города фиксировались 3 грузовика с боеприпасами и 1 КамАЗ с живой силой.
REUTERS
По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», в район Докучаевска противник перебросил новую тактическую группу, что сразу сказалось на активизации обстрелов с его стороны (как севернее данного н.п., так и южнее - на отвалах).
Читайте такжеБоевики прикрывают свои преступления на Донбассе фейками о ВСУ
Кроме того, в данном районе фиксируется смена позиций бронетехники оккупантов на Старой Колонии - фиксировалось перемещение 2-х БМП-1 в посадках.
На Соколе (проездом в северную часть Докучаевска) фиксировались 3 грузовика с боеприпасами и 1 КамАЗ с живой силой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter