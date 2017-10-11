Боевики "ДНР" увеличили число безосновательных задержаний людей на КПВВ

Боевики "ДНР" усилили контрразведывательные мероприятия на контрольных пунктах въезда-выезда.

Об этом на брифинге заявил представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

«По указанию ФСБ Российской Федерации руководством так называемого «МГБ» «ДНР» с 9 октября этого года усилены контрразведывательные мероприятия на контрольных пунктах въезда-выезда», - сообщил он.

По его словам, в результате этого значительно увеличилось количество задержанных граждан. "На дополнительно установленных постах у граждан тщательно проверяют документы, личные вещи, мобильные средства связи и компьютерные носители информации. В результате таких мероприятий значительно увеличилось количество безосновательного задержания граждан и обвинения их в так называемой шпионской деятельности", - сказал Лысенко.

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Как отметил представитель Минобороны по АТО, усиление контрразведывательных мероприятий произошло одновременно с распространением среди жителей неподконтрольных правительству территорий информации о возможном наступлении Вооруженных сил Украины.

"Центром информационного противоборства 8-й Армии Южного военного округа Вооруженных сил России и информационно-пропагандистскими подразделениями так называемого 1-го Армейского корпуса среди местных жителей и военнослужащих российских оккупационных войск интенсивно распространяется информация о возможном наступлении Вооруженных сил Украины", - отметил Лысенко.