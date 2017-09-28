Боевики подделывают украинские паспорта для бегства из "ДНР" – ИС
17:19, 28 сентября 2017Война
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Так называемые силовики "ДНР", которые числятся в базах правоохранительных органов Украины, хотят получить паспорта с измененными данными.
Паспорт гражданина Украины, иллюстрация / REUTERS
По данным группы "Информационное сопротивление", наблюдается тенденция к усилению в среде боевиков т.н. «МВД ДНР» настроений и действий по самовольному оставлению места службы. Также они массово пытаются попасть на территорию, подконтрольную украинской власти.
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При этом, сотрудники «органов милиции», которые находятся в оккупированном Донецке, через посредников пытаются получить «чистые» украинские документы.
Те из них, кто числится в базах правоохранительных органов Украины, настаивают на получении документов (паспортов) с измененными данными.
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