Боевики подделывают украинские паспорта для бегства из "ДНР" – ИС

По данным группы "Информационное сопротивление", наблюдается тенденция к усилению в среде боевиков т.н. «МВД ДНР» настроений и действий по самовольному оставлению места службы. Также они массово пытаются попасть на территорию, подконтрольную украинской власти.

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При этом, сотрудники «органов милиции», которые находятся в оккупированном Донецке, через посредников пытаются получить «чистые» украинские документы.

Те из них, кто числится в базах правоохранительных органов Украины, настаивают на получении документов (паспортов) с измененными данными.