Вооруженные боевики не пустили миссию ОБСЕ в оккупированный под Мариуполем поселок

Вооруженные боевики "ДНР" не пустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированный поселок Седово Донецкой области.

Об этом говорится в отчете миссии за выходные, обнародованном вечером 9 октября на сайте ОБСЕ.

"8 октября четыре вооруженных человека остановили патруль СММ на блокпосту, расположенном на северо-западной окраине подконтрольного «ДНР» пгт Седово (106 км к югу от Донецка), и попросили наблюдателей показать их национальные паспорта и план патрулирования. Поскольку наблюдатели отказались это сделать, их не пропустили в Седово. Миссия сообщила об этом в Совместный центр по контролю и координации", - говорится в отчете.

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Отдельно сказано, что СММ продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Комплексом мероприятий по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года и Дополнением к нему об отводе вооружения калибра до 100 мм, а также Минским меморандумом от 19 сентября 2014 года.

"8 октября в не подконтрольных правительству районах члены патруля миссии видели 2 самоходные гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм), которые стояли в 2,5 км северо-восточнее от с. Заиченко, и 2 противотанковых ракетных комплекса (9К111 «Фагот», 120 мм) неподалеку от с. Ужовка (бывш. Ленинское, 24 км к северо-востоку от Мариуполя), размещение которых там является нарушением", - сообщили в миссии.