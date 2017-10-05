Боевики помешали патрулю ОБСЕ пересечь линию фронта возле Новотроицкого

В четверг, 5 октября, пророссийские боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины возле КПВВ Новотроицкое в Донецкой области при пересечении линии разграничения наблюдателями СММ ОБСЕ, сообщила украинская сторона СЦКК.

В сообщении СЦКК отмечается, что незаконные вооруженные формирования открыли огонь около 10:30 из минометов и вооружения БМП, когда патруль СММ ОБСЕ осуществлял пересечение линии фронта. В результате КПВВ Новотроицкое сразу прекратил свою работу.

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Украинские военные отметили, что такими действиями оккупанты демонстрируют циничное пренебрежение интересами гражданского населения и заинтересованность в ухудшении гуманитарной ситуации на Донбассе.

Напомним, что по данным штаба АТО, на Донбассе с начала четверга, 5 октября, российско-оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции ВСУ.