Боевики помешали патрулю ОБСЕ пересечь линию фронта возле Новотроицкого

23:56, 05 октября 2017
Война
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Незаконные вооруженные формирования открыли огонь около 10:30 из минометов и вооружения БМП, когда патруль СММ ОБСЕ осуществлял пересечение линии фронта.

Боевики продолжают мешать работе ОБСЕ / фото УНИАН

В четверг, 5 октября, пророссийские боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины возле КПВВ Новотроицкое в Донецкой области при пересечении линии разграничения наблюдателями СММ ОБСЕ, сообщила украинская сторона СЦКК.

В сообщении СЦКК отмечается, что незаконные вооруженные формирования открыли огонь около 10:30 из минометов и вооружения БМП, когда патруль СММ ОБСЕ осуществлял пересечение линии фронта. В результате КПВВ Новотроицкое сразу прекратил свою работу.

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Украинские военные отметили, что такими действиями оккупанты демонстрируют циничное пренебрежение интересами гражданского населения и заинтересованность в ухудшении гуманитарной ситуации на Донбассе. 

Напомним, что по данным штаба АТО, на Донбассе с начала четверга, 5 октября, российско-оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции ВСУ

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Теги: #обстрелы боевиков АТО#ОБСЕ на оккупированном Донбассе#обстрел возле Новотроицкого