СММ ОБСЕ за предыдущие сутки зафиксировала 52 взрыва на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что за сутки зафиксировала 52 взрыва в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии с 19:30 2 октября по 19:30 3 октября, который сегодня опубликован на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. В то же время, количество зафиксированных взрывов было больше - 46 против 23", - говорится в отчете.

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Наблюдатели сообщили, что в течение утра 3 октября, когда находились на северо-западной окраине контролируемого правительством Украины Павлополя (26 км северо-западнее Мариуполя), они слышали около 100 очередей огня от применения крупнокалиберного пулемета, четыре выстрела от автоматического гранатомета, четыре выстрела из 30 мм пушки, установленной на боевой машине пехоты и три очереди огня из стрелкового оружия. Все эти случаи ведения огня произошли примерно на расстоянии от 700 м до 2 км со стороны севера и северо-востока.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая шесть взрывов. В предыдущий отчетный период нарушений режима прекращения огня не было", - говорится в отчете.