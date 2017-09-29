В Генштабе рассказали о задержанном ФСБ Долгополове: предал присягу и перешел на службу к оккупантам

Задержанный в оккупированном Крыму Федеральной службой безопасности Российской Федерации Дмитрий Долгополов служил в Вооруженных силах Украины, а в 2014 году предал присягу и перешел на службу к оккупантам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

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"Еще один пример печальных перспектив предателей Украины. Дима Долгополов. Служил в рядах ВС Украины (майор, заместитель по работе с личным составом в артиллерийском дивизионе 406-й отдельной артиллерийской бригады в Симферополе), в 2014-м предал присягу и перешел на службу к оккупантам, потому что там больше денег платили. Сейчас задержан ФСБ", - пишет Селезнев.

Он выразил сомнение в том, что Долгополов "действовал в Крыму под глубоким прикрытием, потому что является специалистом по "погружению" в других сферах".

"Санкция статьи 275 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Выводы делайте сами", - отметил представитель Генштаба ВСУ.

Как сообщал УНИАН, в ФСБ РФ заявили о задержании в оккупированном Симферополе двух граждан России Анну Сухоносову и Дмитрия Долгополова за якобы шпионаж в пользу Украины.

В ФСБ утверждали, что эти лица собирали и передавали спецслужбам Украины сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота, составляющие государственную тайну. По данным ведомства, Долгополов проходит военную службу в Крыму.