Прострелили ногу во дворе собственного дома: на Донетчине из-за обстрела боевиков ранен гражданский

В Донецкой области пророссийские боевики обстреляли Жованку и Марьинку, ранен местный житель. Об этом председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал на своей странице в Facebook.

"Пророссийские батраки снова обстреливают населенные пункты. На этот раз - Жованку и Марьинку. Как сообщает мне председатель ВГА Зайцево Владимир Весёлкин, в 7.20 во дворе собственного дома в Жованке получил пулевое ранение в ногу местный житель 1972 года рождения. Военные оказали ему первую неотложную помощь и военным транспортом везут в больницу в Бахмут. По словам Веселкина, боевики продолжают обстреливать поселок из стрелкового оружия", - написал он.

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Всего с начала суток боевики трижды обстреляли Марьянку.

"По информации председателя Марьинской РГА Владимира Мороза, с начала этих суток уже зафиксированы три обстрела: около нуля часов боевики вели огонь из гранатометов, в 5 часов утра "подключили" тяжелые минометы калибра 122 мм - зафиксирован 21 выстрел. По предварительной информации, обстреливали позиции украинских военных в окрестностях поселка. А в 7.30 утра прилетела мина и на улицу Прокофьева. Обзорная группа совместно с полицией сейчас обходит территорию. Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время не поступала", - отметил Жебривский.

Как сообщал УНИАН ранее, в целом, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий потерь среди защитников нет.

Вечером пророссийские наемники и дальше продолжали обстреливать защитников Авдеевки. Правда, теперь используя только стрелковое оружие. Кроме того, на Донецком направлении вражеские гранатометы различных видов работали вблизи Песков, а крупнокалиберные пулеметы – на подступах к Невельского.