Во Франции зарегистрировали представительство "ДНР" как общественное объединение
Отмечается, что приспешникам Кремля не собираются предоставлять дипломатический статус.
Во французском Марселе зарегистрировали представительство контролируемых Россией боевиков "ДНР" как общественное объединение, но не собираются предоставлять соратникам Кремля дипломатический статус.
Об этом сообщает Посольство Франции в Украине со ссылкой на состоявшийся 21 сентября брифинг в Министерстве Европы и иностранных дел Франции.
В частности, заместителя спикера французского внешнеполитического ведомства попросили прокомментировать о запланированном на 25 сентября открытии "представительства" самопровозглашенной "ДНР" в Марселе.
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"Образование, на которое вы ссылаетесь (так называемый "Представительский центр во Франции "Донецкой Народной Республики") зарегистрировано в статусе общественного объединения, по закону 1901 году, что не требует предварительного разрешения. Французские власти официально не признают это объединение, которое не имеет дипломатического статуса и не может приобрести связанных с ним привилегий и иммунитетов", - заявили в МИД Франции.
"Наша позиция неизменна: Франция верна территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и полному восстановлению ее государственного суверенитета; Франция не признает сепаратистских образований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, с которыми мы не имеем отношений", - почеркнули в ведомстве.
Также сказано, что несмотря на то, что цель указанного "общественного объединения" является незаконной, Министерство Европы и иностранных дел направило соответствующую информацию прокурору Франции.