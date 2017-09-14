ЕС осуждает нарушение международного права Россией в Украине и настаивает на восстановлении ее суверенитета
Санкции являются одним из инструментов, которым ЕС располагает в этом отношении, отмечает посол председательствующей в ЕС Эстонии Кайа Таэля.
Европейский Союз осуждает нарушение международного права Россией в Украине и продолжает настаивать на восстановлении территориальной целостности и суверенитета государства.
Так прокомментировала УНИАН сегодняшнее решение Совета ЕС продлить еще на полгода санкции для лиц и компаний, действия которых нарушают территориальную целостность и суверенитет Украины посол председательствующей в ЕС Эстонии Кайа Таэля (Kaja Tael).
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«Санкции являются одним из инструментов, которым ЕС располагает в этом отношении», - сказала она.
Посол подтвердила, что решение касается 149 человек и 38 компаний, на которые распространяется запрет на въезд и замораживание активов.
«Решение сопровождалось некоторыми техническими изменениями», - добавила Таэля (из списка изъяли четыре человека, которые умерли и три компании, которые прекратили деятельность в результате слияния).
Эстонский дипломат также подчеркнула, что в решение могут быть внесены изменения, если Совет сочтет нужным это сделать.
Как сообщал УНИАН, Совет ЕС продлил введенные за агрессию против Украины антироссийские санкции. Санкции в виде запрета на въезд и замораживание активов применены к 149 физическим лицам и 38 компаниям.