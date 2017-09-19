Задержанный наемник РФ "слил" точную информацию о действиях боевиков на Донбассе - журналист

28 июня 2017 года контрразведка СБУ и управление СБУ во Львовской области задержали одного из высокопоставленных наемников - начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения 2-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе Сергея Николаевича Семенченко, 03.10.1971 года рождения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Семенченко - гражданин Украины, ставший предателем в начале российской агрессии, он дослужился до штабных должностей.

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"У Семенченко изъяты документы о вооружении бригады, списки личного состава, доказательства получения оружия на российских складах. Он дает ценные показания об участии российской армии в войне на Донбассе, которые, безусловно, представляют интерес для международных организаций как доказательство прямого участия РФ в военной агрессии против Украины", - сообщил Бутусов, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что Семенченко более двух лет находился в руководящем составе отряда наемников, и дает детальные описания командного состава наемников и российских офицеров в составе 2-го армейского корпуса.

"Организация, структура, места базирования техники, места проживания командного состава 2-го армейского корпуса, адреса и дома - теперь наши спецслужбы обладают более структурированной и точной информацией о действиях противника", - подчеркнул журналист.

Также он назвал Семенченко важным свидетелем для грядущих судебных разбирательств в ЕСПЧ.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала украинца Семенченко, который два года поставлял боеприпасы террористам.