Обострение ситуации: рядом с поселком Чермалык активно работают снайперы морской пехоты РФ (видео)

Вблизи Мариуполя на позиции врага заступили российские солдаты. Под прицельный огонь противника возле поселка Чермалык попала съемочная группа ТСН.

Тем временем, накануне на Донетчине ранен украинский военный.

Читайте такжеЗа неделю в зоне АТО уничтожили 10 оккупантов - Минобороны

Самые горячие точки - это Авдеевка и Пески, где боевики стреляют преимущественно с легкого вооружения.

Также оккупанты используют мины и артиллерийские установки.

На Луганщине жарко в районе Бахмутской трассы. С огнем прошла ночь и на Мариупольском направлении.