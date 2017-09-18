Боевики на Луганском направлении впервые с начала перемирия применили артиллерию

В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО и в дальнейшем оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Штаба АТО в Facebook.

Уже традиционно горячо вечером и ночью было в районе Авдеевской промзоны. Здесь из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники обстреливали наши опорные пункты. Из этой же оружия враг дважды бил по украинским защитникам на шахте Бутовка.

Читайте такжеБоевики на Донбассе продолжают нарушать условия перемирия - украинская сторона СЦКК

На Луганском направлении впервые с начала перемирия противник применял артиллерию. Так, около 21 часа боевики открывали огонь из 122-миллиметровой артиллерии на подступах к Новотошковскому. А из минометов калибра 82 миллиметра били возле Крымского и Причепиловки.

На Приморском направлении наемники применяли зенитную установку в районе Гнутово, а крупнокалиберные пулеметы – два раза вблизи Водяного.

В целом за прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 31 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 14 раз открывали огонь. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения.