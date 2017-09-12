Россия запланировала кардинальные кадровые перестановки в "ДНР" - ИС

В высшем и среднем звене "администрации "ДНР" распространяются слухи о смене руководящего состава в октябре 2017 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Так, 5 сентября в Донецке состоялось совещание с участием высшего "руководства "ДНР" и представителей РФ по вопросам дальнейшего развития так называемой республики.

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"По указанию российской стороны участие в совещании принял ограниченный круг главарей "ДНР", при этом, например, лидер общественного движения "Донецкая республика" Пушилин не был на него допущен", - говорится в сообщении.

Тымчук отметил, что в ходе совещания представители АП РФ не указали четких перспектив для "ДНР", однако дали понять, что стратегические решения по этому вопросу будут приниматься в Кремле в ближайшее время и будут связаны с кардинальными кадровыми перестановками в "ДНР".

Ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что готов обсуждать условия нахождения миротворческой миссии на Донбассе.