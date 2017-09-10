Захарченко прокомментировал "условия" Путина по размещению миротворцев на Донбассе

Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что готов обсуждать условия нахождения миротворческой миссии на Донбассе. Об этом этом он заявил в интервью программе «Итоги недели» на НТВ.ru.

«Мы же подразумеваем следующее: это охрана миссии ОБСЕ. Это не прямая миссия миротворческая. И мы готовы обсудить с Киевом эти условия по поводу нахождения миссии», - отметил Захарченко.

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Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в следующем месяце представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. 5 сентября Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутренне украинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.

7 сентября Порошенко заявил, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.