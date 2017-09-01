Порошенко увидел угрозу в учениях России в Беларуси и напомнил об обещаниях Лукашенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о возможных угрозах территориальной целостности Украины в связи с проведением совместных стратегических учений Беларуси и РФ «Запад-2017».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал в комментарии журналистам в Харькове.

«Что касается учений «Запад», мы с большим вниманием относимся к проведению этих учений. Видим возможности угрозы, в том числе и для территориальной целостности Украины», - заявил он.

«Я могу подчеркнуть, что во время визита президента Беларуси Лукашенко мы отдельно обсуждали этот вопрос, и мы получили заверения, что ни в коем случае с территории Беларуси ни сейчас, ни в будущем не будет угрозы. Я надеюсь, что это слово сдержат, нет оснований это ставить под сомнение. Сейчас мы будем внимательно мониторить, чтобы вся техника, которая была завезена к учениям (в Беларусь - УНИАН) была выведена и угрозы были сняты», - подчеркнул глава государства.

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Как сообщал УНИАН, по официальным данным, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России «Запад-2017» запланирована на 14-20 сентября. В этих учениях, которые пройдут на территории Беларуси, предусматривается участие до 13 тысяч военнослужащих.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что реальная численность участников учений «Запад-2017» составит до 240 тыс. человек.

Министр обороны Степан Полторак считает, что эти учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, имеющей общую границу с Россией.

В Минобороны РФ уверяют, что в рамках «антитеррористических» учений «Запад-2017» не будут готовить плацдарм для вторжения в Украину, но задействуют 13 тысяч военнослужащих и 250 танков.

Накануне учений «Запад-2017» в Литву прибыли семь американских истребителей.