"Школьное перемирие" на Донбассе: боевики 10 раз открывали провокационный огонь по позициям АТО

С начала суток боевики 10 раз открывали провокационный огонь по позициям сил антитеррористической операции, но украинские военнослужащие оружие не применяли. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Как и несколько дней подряд, после начала "школьного" перемирия, незаконные вооруженные формирования уменьшили активность вдоль всей линии разграничения", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным штаба, сегодня зафиксировано два случая открытия огня противником из минометов калибра 82 миллиметра.

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В частности, на Донецком направлении, в районе Авдеевской промзоны враг не прицельно выпустил одну мину 82-го калибра. Также в течение дня в районе промзоны несколько раз работали вражеские гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, на Приморском направлении ночью боевики применяли миномет на подступах к Красногоровке. Также под обстрелами бандитов трижды оказывались опорные пункты украинских военнослужащих в окрестностях Водяного.

Как сообщал УНИАН ранее, на временно оккупированных территориях Донбасса продолжаются учения боевиков и проводится активная воздушная разведка. Об этом сообщил спикер министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

«Разведка сообщает, что на оккупированной территории продолжаются учения боевиков , проводится активная воздушная разведка и не прекращается военное поставки из РФ», - сообщил он.