Российский актер рассказал, почему воюет в АТО на стороне Украины (фото, видео)

Герой культового сериала "Грозовые ворота" Анатолий Пашинин уже больше месяца воюет в 8-м батальоне "Украинской добровольческой армии".

Его кинообразы героических российских военных стали оружием в руках кремлевской пропаганды, но теперь он сам взял в руки оружие, чтобы защитить от врагов родную Украину. Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень журналиста Андрея Цаплиенко.

В кармане своего пятнистого обмундирования он носит выцветший паспорт с двуглавым орлом, но его корни и его семья - в Украине.

Российское телевидение несколько раз в год крутит "Грозовые ворота". Главный герой, старший лейтенант Доронин, образец российского офицера, убеждал миллионы россиян, что умирать за Кремль - это почетно и красиво. После Евромайдана кумир российского зрителя бросил в Москве престижную работу, оставил квартиру в центре, влиятельных друзей и богемную жизнь и вернулся в Украину.

Анатолий Пашинин: "Сначала деньгами помогал, а потом, когда деньги закончились, чем еще можно помочь? Денег нет и заработать негде. Только прийти покопать, пострелять и "на глазах" постоять".

Именно так Анатолий Пашинин стал бойцом "Украинской Добровольческой Армии". "Вот это статусность (показывает жетон). Восьмой отдельный батальон "Аратта". Это статус. Его за машину не купишь", - говорит бывший актер.

Да, пожалуй, есть и еще одна причина, почему кумир российской офицерской касты воюет против российских наемников - семейная. Пашинин: "Позывной "Дублер" я, кстати, взял у брата. Он тоже воевал под позывным "Дублер". И поскольку у нас одинаковый набор хромосом, я подумал, что и позывной который мне тоже подойдет".

Старший брат актера, Константин - офицер Вооруженных Сил Украины. Он воевал под Донецким аэропортом в самые трудные дни противостояния. Отныне у звездного бойца, кроме брата, есть еще целый батальон собратьев.

Восьмой батальон удерживает один из самых опасных участков фронта. Сам Пашинин еще до начала войны за поддержку Майдана и антипутинскую позицию стал врагом Кремля. Хотя актеру и до сих пор предлагают роли в российском кино – назад дороги нет. "Любовь. Вот от чего было сложно отказаться. Говорят, что она входит в десятку самых красивых женщин. От денег отказаться несложно. Но от любви красивой женщины – это сложно", - рассказал боец.

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Его убедительная актерская игра в "Грозовых воротах" и сейчас направляет сознание россиян в нужное Кремлю русло. Он уверен - его звездный дуэт с Михаилом Пореченковым был частью пропагандистского плана.

Вероятно, такой план действительно был. Это, наконец, объясняет, почему печально известный Пореченков, надев синие журналистские знаки, приезжал пострелять в украинских солдат под видеозапись. "Я мечтал, чтобы оказаться на расстоянии вытянутой руки с этим карликом, чтобы, блин, вдавить ему глаза аж в череп. Это я о Путине. А Пореченков - это машина. Просто не было у него шанса и возможности с ним встретиться. Это единственное, что останавливает от того, чтобы разразиться проклятиями в его адрес. Поэтому у меня есть надежда. Кто знает, может, именно Пореченков и закончит эту войну. Все думают, гад Пореченков. А он возьмет и сунет карандаш поэтому собаке. Дай ему только дотянуться до этого Путина, и все", - не исключает Пашинин.

Командиры Анатолия поняли - им досталось оружие, намного мощнее, чем пулемет. Андрей Гергерт, командир 8-го батальона "УДА": "Он очень мощная единица в нашей войне против России".

Алексей Манчинський, командир взводного опорного пункта: "То, что Пашинин был образцом русского солдата, иконой того, на чем строилась российская армия и пропаганда, этот человек приехал защищать Украину, и это говорит о том, что в этой ситуации Украина все-таки права".

И на кинозвезду у его командования есть далеко идущие планы. Круче, чем любой блокбастер. Андрей Гергерт, командир 8-го батальона "УДА": "Я бы его готовил таким спецназовцем. Он - человек выносливый. Возможно, будет символично, если он возьмет в плен какого-то русского солдата. Будем думать, как это организовать".

Напомним, российский актер Михаил Пореченков ранее приезжал в Донецк и стрелял в каске с надписью "Пресса" в сторону украинских военных в аэропорту Донецка.