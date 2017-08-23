Контактная группа согласовала "школьное" перемирие на Донбассе с 25 августа

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подтверждает полную приверженность бессрочному прекращению огня с полуночи 25 августа в связи с началом учебного года. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО, с учетом поддержки лидеров «нормандской» четверки от 22 августа 2017 года, подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года с полуночи 25 августа 2017 года", - отметила Олифер.

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В этой связи сказано: "Стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня".

"С целью мониторинга стороны также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, согласно ее мандата", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого собеседники выразили поддержку объявлению режима прекращения огня на Донбассе по случаю начала учебного года.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко вечером 22 августа провел телефонный разговор с руководителями государств Нормандского формата. Главы государств и правительств Украины, Франции, Германии и России выразили решительную поддержку запланированному на 23 августа решению Трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня по случаю начала учебного года.