Взрыв миномета стал причиной гибели 2 и ранения 5 украинских военных возле Марьинки

Вчерашний взрыв вблизи Марьинка Донецкой области, в результате которого двое военнослужащих погибли и пятеро травмированы, произошел в результате двойного заряжания канала ствола миномета двумя боеприпасами разными военнослужащими.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, такова предварительная версия следствия.

В ведомстве отметили, что военной прокуратурой Донецкого гарнизона осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил обращения с оружием, а именно минометом калибра 120 мм 2С12 «Сани».

При этом прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, повлекшее гибель нескольких лиц и причинение телесных повреждений нескольким лицам).

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«Установлено, что 8 августа 2017 года около 4:25 на боевой позиции вблизи Марьинки вследствие нарушения военнослужащими одной из воинских частей правил обращения с оружием при осуществлении ответного огня произошел разрыв мины в канале ствола 120 мм миномета 2С12« Сани ». В результате погибли 2 военнослужащих, а еще 5 получили ранения», - говорится в сообщении

В ГПУ отмечают, что «в уголовном производстве проведен ряд неотложных следственных (розыскных) действий, в частности: осмотр места происшествия, в ходе которого изъят 120 мм миномет 2С12 «Сани»; назначена комплексная баллистическая, взрыво-техническая и экспертиза безопасности жизнедеятельности; устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы данного происшествия».

«Предварительная версия следствия - взрыв произошел в результате двойного заряжания канала ствола миномета разными военнослужащими двумя боеприпасами», - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером пресс-центр штаба АТО сообщил в Facebook, что возле Марьинки Донецкой области из-за выхода из строя и разрыва одного из вооружений двое украинских военных погибли, пятеро – получили ранения.