Возле Марьинки взорвалось одно из наших вооружений: двое украинских военных погибли, пятеро ранены
В ходе противостояния под Марьинкой около 4 утра одно из наших вооружений вышло из строя и взорвалось.
Возле Марьинки Донецкой области из-за выхода из строя и разрыва одного из вооружений двое украинских военных погибли, пятеро – получили ранения. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
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«Сегодняшний день не принес полного покоя на землю Донбасса. Уже традиционно, днем, российско-оккупационные группировки не проявляли особой активности. Однако даже незначительное огневое противостояние свидетельствует о нежелании врага придерживаться Минских соглашений», – говорится в сообщении.
На Луганском направлении боевики били из минометов калибра 82 миллиметра по позициям сил АТО неподалеку Троицкого, а в районе Новозвановки использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. БМП оккупантов работала по опорным пунктам сил АТО на подступах к Чермалику, что на Приморском направлении.
"Около 4 утра незаконные вооруженные формирования начали обстрелы украинских укреплений неподалеку Марьинки. В ответ силы АТО накрыли противника плотным огнем. В ходе этого противостояния одно из наших вооружений вышло из строя и лопнуло. В результате этого трагического инцидента двое украинских военных погибли, пятеро – получили ранения. По этому факту работают органы правопорядка", - говорится в сообщении.
"При необходимости Вооруженные силы Украины готовы не только сохранить определенную мирными соглашениями линию разграничения, но и заставить противника соблюдать выполнение первого и второго пункта Минских соглашений", - подчеркивается в сообщении.