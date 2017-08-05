СБУ задержала на Донбассе разочарованного в "русском мире" экс-боевика

18:58, 05 августа 2017
Война
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Экс-боевик имел возможность избежать уголовной ответственности,  воспользовавшись программой "Тебя ждут дома".

УНИАН

В Донецкой области в зоне АТО сотрудники СБУ задержали бывшего члена одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

Читайте такжеСБУ задержала украинца, который два года поставлял боеприпасы террористамКак сообщает пресс-центр СБУ, житель Славянска присоединился к боевикам в апреле 2014 года. "Там он стал свидетелем мародерства и насилия бандитов в отношении местных жителей. Разочаровавшись в идеалах "русского мира", человек оставил незаконное вооруженное формирование", - утверждают в спецслужбе.

Там подчеркнули, что после этого бывший боевик имел возможность воспользоваться программой СБУ "Тебя ждут дома" и быть освобожденным от уголовной ответственности, однако он скрывался от правоохранительных органов, сначала на территории ОРДЛО, а впоследствии в родном городе, где и был задержан.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса ("создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности").

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