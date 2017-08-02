Разведение сил на Донбассе должно проходить при круглосуточном мониторинге ОБСЕ – Олифер

Пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер заявляет о том, что украинская сторона настаивает на том, что дальнейшее разведение сил и средств на согласованных участках должно осуществляться только после обеспечения круглосуточного мониторинга ОБСЕ с использованием технических средств.

Об этом Олифер сообщила в Facebook.

«Стоит вопрос обеспечения мониторинга ситуации на Донбассе со стороны СММ ОБСЕ в круглосуточном режиме 7 дней в неделю с использованием технических средств наблюдения, после чего будет обеспечено дальнейшее разведение сил и средств на согласованных участках», - написала она.

Читайте такжеУкраина продолжает требовать от боевиков освобождения оккупированного Дебальцево

Также Олифер отметила, что во время разведения сил и средств представители ОРДЛО не должны устанавливать дополнительные фортификационные сооружения и минные поля, также не могут продолжатся ни инфильтрация войск, ни поставки новых боеприпасов из РФ на территорию ОРДЛО.