Лидеры "нормандской четверки" договорились о выполнении Минских соглашений

Лидеры Украины, Франции, Германии и России в ходе переговоров "нормандской четверки" подтвердили необходимость реализации Минских договоренностей в полном объеме.

Об этом говорится в совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по итогам переговоров "нормандской четверки", опубликованном на сайте канцлера вечером в понедельник, передает 112 Украина.

"Лидеры договорились, что политические, гуманитарные и экономические вопросы, а также аспекты безопасности минского комплекса мер необходимо реализовать в полном объеме. Они подчеркнули значение решений саммита в Париже (2 октября 2015) и Берлине (19 октября 2016)", - говорится в заявлении.

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В частности, в заявлении говорится о необходимости немедленного прекращения нарушения режима прекращения огня и принятия необходимых мер для предотвращения разрушения гражданской инфраструктуры, чтобы избежать гуманитарной катастрофы на Донбассе.

"Разведение воинских частей и отвода тяжелого вооружения должно быть приоритетом", - говорится в заявлении.

Отмечается, что рассматривался прежде всего отвод тяжелого вооружения и частей в наиболее пострадавших районах, список которых составили лидеры Франции и Германии. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали отвести войска и вооружения с нынешних позиций в Станице Луганской под контролем миссии ОБСЕ.

"Должен быть гарантирован безопасный доступ СММ ОБСЕ во все районы Донбасса, в том числе временно неподконтрольных отрезков украинско-российской границы", - говорится в заявлении. Стороны договорились в ближайшее время предпринять шаги для восстановления экономических отношений и рассмотреть детали этого как можно быстрее.

Как сообщал УНИАН, по итогам сегодняшнего телефонного разговора в конце лета должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств "нормандского формата".

Во время разговора Порошенко назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году, призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории и в очередной раз подчеркнул, что освобождение заложников блокирует российская сторона.

Макрон и Меркель подчеркнули недопустимость любых заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности о создании так называемой "Малороссии".

Путин во время телефонного разговора лидеров стран "нормандской четверки" вновь назвал инициированную Россией войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".