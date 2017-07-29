Боевики готовят теракты против ОБСЕ, чтобы потом обвинить в этом украинскую армию - штаб АТО

Боевики на Донбассе в ближайшее время готовят ряд террористических актов против представителей ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В сообщении отмечается, что боевики планируют теракты для того чтобы потом обвинить в этом украинскую армию.

Кроме того, террористы, получая жесткий ответ, продолжали обстрелы позиций сил АТО.

Наиболее активные действия противника, с 18 часов и до полуночи, отмечались на Луганском направлении. Так из минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов, стрелкового оружия боевики трижды били по нашим опорных пунктах в Крымском. Также под гранатометным огнем противника дважды оказались украинские защитники в Новозвановке.

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На Донецком направлении преступники дважды применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы неподалеку Авдеевки и шахты Бутовка.

В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. Силы АТО 11 раз открывали огонь в ответ.

Как сообщал УНИАН ранее, Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала 110 взрывов в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 26 июля до 19:30 27 июля, опубликованном на сайте ОБСЕ.

"Специальная мониторинговая миссия задокументировала сходное количество нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, включая 88 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 100 взрывов)", - отмечалось в отчете.