Стрелков ответил на вопрос о сбитом над Донбассом MH17

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) во время дебатов с российским оппозиционером Алексеем Навальным ответил на вопрос о его сообщении в Twitter о "птичкопаде" - сбитом над Донбассом MH17.

У террориста спросили, почему сперва он сообщил о сбитом самолете, а потом сообщение удалили. На это Гиркин ответил, что не был ни в одной из соцсетей и нигде ничего не писал, кроме некого форума "Антиквариат".

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"Единственное место, где на июль 2014 года я писал свои сводки, – это раздел "Флуд" форума "Антиквариат"... Этого сообщения я не писал... Я могу дать слово чести, я могу поклясться на Библии, что я этого не писал", – он.

Таже Стрелков утверждает, что террористы "Боинг" не сбивали. "У меня были только ЗРК "Игла" и "Стрела". Сбивать нам было нечем, больше ничего сказать не могу", - уверяет экс-главарь террористов.

Как сообщал УНИАН, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам-Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

В конце сентября 2016 года Международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов объявила первые официальные итоги расследования. В докладе говорится о том, что зенитно-ракетная установка «Бук», из которой сбили «Боинг»,была доставлена на территорию Украины из России. Место пуска ракеты – поселок Первомайское, который находился под контролем боевиков, контролируемых Россией. В число подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать «окончательной истиной», а выводы следователей в Москве назвали «предварительным». В МИД России назвали доклад «предвзятым».