Сутки в зоне АТО: самая напряженная ситуация на Луганском направлении

В минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции самой напряженной была ситуация на Луганском направлении, где зафиксировано 16 вражеских обстрелов.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга.

«На Луганском направлении вчера противник нарушал режим тишины по всем участкам линии фронта от Станицы Луганской до Попасной... Всего за минувшие сутки на Луганском направлении противник нарушил режим тишины 16 раз», - сказал он.

По словам Лысенко, противник продолжил применять тяжелое вооружение против сил украинских защитников: случаи использования врагом минометов были зафиксированы в Троицком, Крымском и Айдар, что неподалёку от Счастья.

При этом, по данным пресс-секретаря, агрессивно противник вчера вел себя в районе Бахмутской трассы. Здесь враг открывал огонь исключительно в темное время суток. После полуночи он выпустил по украинским позициям 3 мины и уже поздно вечером вновь открыл огонь в направлении сил АТО. После 23.00 вражеская диверсионно-разведывательная группа противника под прикрытием снайперского огня выступила в сторону украинского опорного пункта в Новотошковском. Заметив передвижение врага, украинские войска открыли огонь на поражение, и за несколько часов вражеское нападение было успешно отражено.

«Но, к сожалению, один украинский военный погиб в ходе наступления вражеской группы», - сообщил Лысенко.

Пресс-секретарь добавил, что на Донецком направлении в течение минувших суток зафиксировано шесть вражеских обстрелов. Здесь боевики были активными возле Светлодарска и в районе Авдеевки.

Кроме того, Лысенко сообщил, что на линии фронта Каменка - Авдеевка - позиция «Шахта «Бутовка» произошло пять обстрелов, все - с использованием легкого вооружения и продолжительностью от 30 минут до одного часа каждый. Украинские войска открывали ответный огонь.

На Мариупольском направлении за минувшие сутки произошло 13 вражеских обстрелов. Так, вчера около 5.00 вражеский минометный расчет открыл огонь по укреплениям ВСУ в Красногоровке, а на закате в дополнение к минометам противник открывал огонь из танка.

Пресс-секретарь добавил, что на юге Мариупольского направлении боевики обстреливали Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино. Во всех четырех враг вчера применял минометы и легкое вооружение. Самым продолжительным (более 2,5 часа) и наибольшей интенсивности обстрел на этом участке фронта произошел в Широкино после 20.00. Тогда бандформирования выпустили по укреплениям ВСУ более 15 мин, а также открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и зенитных установок.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе оккупанты 35 раз нарушали перемирие, один украинский боец погиб, трое получили ранения.