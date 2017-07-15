Сутки в зоне АТО: 35 обстрелов, боестолкновение, один военный погиб

За прошедшие сутки в зоне АТО боевики 35 раз нарушали перемирие, трое украинских военных получили ранения, один погиб.

Читайте такжеПробивают даже бронь: на Донбассе боевики начали стрелять новейшими российскими пулями (видео)

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В пресс-центре отмечают, что незаконные вооруженные формирования активизировали провокации практически вдоль всей линии разграничения.

«После 18 часов на Мариупольском направлении противник из гранатометов и 82 миллиметровых минометов бил по нашим позициям в районе Гнутово, Павлополя, Водяного, Каменки. А с 8 часов вечера и почти в течение 2 часов боевики из минометов калибра 120 миллиметров, зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов обстреливали Широкино. В результате этого обстрела 2 наших военных получили ранения», - говорится в сообщении.

Также, из 120 миллиметровых минометов и танка боевики били по Красногоровке. Кроме того, ночью, под огнем гранатометов очередной раз оказались гражданские здания в Марьинке.

«На Донецком направлении противник в 21 час из стрелкового оружия и гранатометов вел огонь по шахте Бутовка и Авдеевки. Еще один наш военный получил ранения во время обстрела Каменки», - отмечают в штабе АТО.

Также, резкое увеличение огневых провокаций в конце суток зафиксировано на Луганском направлении. «Здесь боевики около 23 часов из стрелкового оружия и гранатометов вели огонь по поселкам Донец и Новозвановка. А 82 миллиметровых минометов накрывали Крымское. Этой ночью состоялось и боевое столкновение украинских войск с противником. Почти с полуночи и до 2 ночи в районе Новотошковского группа боевиков безуспешно пыталась приблизиться к нашим позициям. К сожалению, в ходе этих боевых действий один украинский защитник погиб», - говорится в сообщении.

Силы АТО 15 раз открывали огонь в ответ.